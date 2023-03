Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Die besten Songs entstehen meist spontan“, sagt der englische Bluesmusiker Danny Bryant. Und genau so sind auch viele Songs zum neuen Album „The Rage to Survive“ entstanden. Am 7. Dezember wird er damit seine Kaiserslauterer Fans beglücken. Vorher verriet er aber Katharina Kovalkov-Walth noch, worum es im neuen Presswerk geht und was er an Deutschland am meisten liebt.

Mister Bryant, natürlich zuerst die obligatorische Frage: Wie geht es Ihnen und wie sind Sie bisher durch diese verrückte Zeit gekommen?

Glücklicherweise blieben