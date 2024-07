Vier Choreografien junger Tänzerinnen und Tänzer umfasst der Tanzabend „Blueprint 2.0“, der am Freitagabend in der Fruchthalle uraufgeführt wurde. Das Konzept soll in der nächsten Saison fortgesetzt werden.

Schon zum Ende der Saison 2022/23 gab Tanzdirektorin Luisa Sancho Escanero Mitgliedern des Tanzensembles des Pfalztheaters die Gelegenheit, eigene Choreografien zu entwickeln und zu zeigen, im Abend „Blueprints“. Waren es im Vorjahr drei Einzelstücke, sind nun in der Fruchthalle vier Choreografien unter dem Titel „Blueprints 2.0“ zu sehen.

In „Silent Mary“ etwa lässt Choreograf Evan Macrae Williams aus Kanada zu Musik von Händel oder Schubert die fünf Tänzerinnen Maxime Boël, Maayan Goren, Camilla Orlandi, Nikki van Rijswijk und Shelley Stolpner in einem „Ritual der Erinnerung und des Fleisches“ agieren.

„I Practiced Learning You“ verstehen die Choreografen Teade Abma und Camilla Marcati als „Einladung an das Publikum, sich in all seiner Verletzlichkeit anzunehmen“, auch möchten sie daran erinnern, „sich den Menschen, die man liebt, zu öffnen“.

»The Waiting Room« hat Yan Jun Chin choreografiert. Foto: Thomas Brenner

Über den Titel und Schauplatz seines Stücks „The Waiting Room“ sagt Yan Jun Chin: „Für mich ist es ein Raum und eine Zeit, in dem/der die Menschen eine Weile quasi ,feststecken’“. Und es gehe um die Frage, wer man sein möchte.

In ihrem Stück „Storge“ thematisiert Choreografin Rune Leysen die Liebe unter Geschwistern zueinander. „,Storge’ kommt aus dem Griechischen und steht für vertraute Liebe zwischen Familienmitgliedern“, erläutert sie.

Termin

„Blueprints 2.0“ ist noch am 11. Juli, 19.30 Uhr, in der Fruchthalle zu sehen, Karten gibt es unter www.pfalztheater.de