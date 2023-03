Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Mittagskonzert am Donnerstag, 18. November, 13 Uhr, im SWR-Studio in der Reihe „A la carte“ ist etwas ganz Besonderes. Und das liegt nicht nur an dem Südafrikaner Stefan Temmingh, der ausgerechnet Blockflöte spielt.

Millionen Menschen haben in ihrem Leben die ersten Gehversuche auf musikalischem Terrain auf der Blockflöte gemacht. Doch nur einer von ihnen konzertiert am Ende im Livekonzert mit einem Orchester