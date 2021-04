Startschuss für den europaweiten Blitzermarathon: Am Mittwoch, 21. April, wird die Polizei vermehrt Geschwindigkeitskontrollen durchführen. Eine der Stelle, an der am Mittwoch geprüft wird, verrät das Polizeipräsidium Westpfalz vorab.

Vom 19. bis 25. April findet die ROADPOL-Kontrollwoche statt. Dazu gehört ein europaweiter 24-Stunden-Speed-Marathon, der am Mittwoch, 21. April, über die Bühne geht. Es handelt sich hierbei um einen Geschwindigkeitskontrolltag, der zeitgleich in vielen europäischen Länder durchgeführt wird. Dabei kontrollieren die europäischen Verkehrspolizeien und Kommunen die Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkungen im Straßenverkehr, wie die Polizei weiter mitteilt.

Die Dienststellen der Polizeidirektion Kaiserslautern beteiligen sich daran: Unter anderem zwischen 8.30 Uhr und 12 Uhr wird an der B270, Höhe des Parkplatz Gelterswoog, kontrolliert. Weitere Kontrollstellen werden vorher nicht bekannt gegeben.