Illustre Gäste gestalten die neue Saison der Konzerte der Stadt Kaiserslautern. Außerdem wird das 100. „Jazzbühne“-Konzert gefeiert – es bringt jedoch einen Abschied.

Ein Foto der Saxophonistin Asya Fateyeva ziert den Titel des neuen Programmhefts zur Saison 2026/27 der Konzerte der Stadt Kaiserslautern. Die von der Krim stammende und in Hamburg lebende Musikerin verbindet in ihrer Arbeit Klassik, Jazz und Weltmusik. Nach Kaiserslautern bringt sie Musik von Debussy, Ravel und Cécile Chaminade mit (12. November). „Ihr Programm steht stellvertretend für den kleinen Schwerpunkt, den wir jede Saison haben“, erläutert der Direktor des Referats Kultur, Christoph Dammann, der mit Bürgermeister Manfred Schulz das neue Saisonprogramm des Kulturreferats vorgestellt hat. „Wir werfen diesmal unaufgeregt einen Blick auf unseren Nachbarn Frankreich.“

Die Zusammenstellung des Programms sei „eine Traumaufgabe“, aber stets auch ein Balanceakt, so Dammann. „Es ist wieder eine Mischung, mit Schwerpunkt Klassik natürlich, aber auch mit Farbtupfern in Richtung anderer Stilistiken.“

Bringt Französisches mit: Asya Fateyeva. Foto: Marco Borggreve

Passend zum Frankreich-Schwerpunkt sei auch ein Kompositionsauftrag an den französischen Komponisten Thierry Escaich ergangen. Das neue Werk wird Stargeigerin Midori in Kaiserslautern vorstellen (22. Oktober). Weitere große Namen im Programm sind Hornist Felix Klieser, der diesmal solo auftritt (4. März), die Pianistenlegende Andrei Gavrilov (10. Dezember), das Fauré Quartett (1. April), die Formation German Brass (21. Januar), der Jazzchor Freiburg (13. Mai) und Klaus Florian Vogt, der – ausnahmsweise an einem Samstag – am 31. Oktober zusammen mit der Deutschen Radiophilharmonie (DRP) ein Sinfoniekonzert gestaltet. Der berühmte Tenor wird Mahlers „Lied von der Erde“ singen. „Ein absoluter Knaller“, freut sich Christoph Dammann über die Verpflichtung, an der die scheidende DRP-Orchestermanagerin Maria Grätzel länger gefeilt hat.

Stargeigerin Midori spielt ein neues Auftragswerk. Foto: Nigel Parry

„Wir sind sehr glücklich, dass wir ihn wirklich gewinnen konnten“, sagte Grätzel, die sich mit dem neuen DRP-Saisonprogramm in den Ruhestand verabschiedet, bei der Programmvorstellung. Auch Debussy wird an dem Abend zu hören sein. „Wir nehmen ja den Schwerpunkt immer gern mit auf“, sagt Grätzel über das Frankreich-Thema als roten Faden. Schließlich sei das nahe Frankreich auch ein wichtiger strategischer Partner der DRP. So werde etwa beim ersten DRP-Sinfoniekonzert der Saison (18. September) „Der Zauberlehrling“ des Franzosen Paul Dukas zu hören sein.

Die DRP selbst hat ihre neue Saison unter das Motto „Die Säulen Europas gestellt“. Dem DRP-Chefdirigenten Josep Pons, selbst Katalane, sei das Thema des Zusammenhalts Europas sehr wichtig, so Grätzel. Pons wird auch das Konzert mit Vogt dirigieren und kommende Saison insgesamt vier Mal in Kaiserslautern zu erleben sein. Der Standort Kaiserslautern sei der DRP sehr wichtig und werde „in Zukunft noch wichtiger, damit das Orchester in eine gute und stabile Zukunft gehen kann“, betonte sie.

Geht ihn den Ruhestand: DRP-Orchestermanagerin Maria Grätzel. Foto: SR

Die DRP gestaltet auch weiter die Reihe „Sonntags um 5“ mit und wolle in diesen Konzerten wieder die leichtere Muse, die aber doch gar nicht so leicht zu spielen sei, mehr ins Zentrum rücken. Dadurch könne die Reihe erneut an Fahrt gewinnen, hofft sie: Die Besucherzahlen von „Sonntags um 5“ seien zeitweise zurückgegangen, was Bürgermeister Manfred Schulz auf die Baustellensituation rund um die Fruchthalle zurückführt, die sich nun aber „entschärft“ habe, was ihn und Dammann optimistisch nach vorn blicken lässt.

Auch die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz aus Ludwigshafen ist wieder mit Konzerten dabei, zu hören sind dabei auch beliebte Werke wie Beethovens Neunte. Die Pfalzphilharmonie wiederum greife auch den Frankreich-Schwerpunkt auf, etwa mit einem Konzert rund um Ravels berühmten „Bolero“.

Sind beim 100. »Jazzbühne«-Konzert angelangt: Martin Preiser (Klavier), Stefan Engelmann (Bass) und Michael Lakatos (Schlagwerk, von links), hier 2019. Foto: Girard de Soucanton

In der Reihe „Jazzbühne meets“ wird ein Jubiläum gefeiert: Am 2. Oktober steht das 100. Konzert an. Diesmal wird das Ursprungstrio Michael Lakatos (Schlagwerk), Martin Preiser (Klavier) und Stefan Engelmann (Bass) alleine auftreten. „Gäste“ sind außergewöhnliche Komponisten. Auch eine Uraufführung einer Komposition Martin Preisers werde es geben, dazu eine Lichtinstallation von Ingo Bracke und eine Ausstellung mit Fotos von Isabelle Girard de Soucanton aus 23 Jahren „Jazzbühne“-Geschichte. Vier weitere Konzerte der Reihe folgen, etwa mit der berühmten Fado-Sängerin Inês de Vasconcellos (27. November) oder dem belgischen Gitarristen Jeanfrançois Prins (2. April).

Die runde Konzertzahl sei auch Anlass gewesen, über die weitere Entwicklung der „Jazzbühne“ nachzudenken, sagt Michael Lakatos. Künftig würden etwa vermehrt jüngere Gäste und Nachwuchsmusiker eingeladen. Und die „Stammmannschaft“ schrumpft: Das 100. Konzert wird das letzte sein, bei dem Martin Preiser mitwirkt. „Es war ein großes Bedürfnis nach Veränderung da“, erklärt Preiser den Ausstieg, der ihm „alles andere als leicht“ gefallen sei.

Andrea Reichhart ist erster Gast von Martin Preisers neuer Konzertreihe. Foto: Girard

Preiser wird künftig eine eigene kleinere Reihe gestalten. Ihm schweben Konzerte mit mehr Nähe zum Publikum vor, in kleinerem Kreis. „Martin Preiser’s Sweetspot“ heißt die neue Reihe, die am 11. März 2027 in der Theodor-Zink-Scheune beginnt. „Das wird eine ganz persönliche Ebene haben“, kündigt Preiser an, der sich beispielsweise alte Weggefährten einladen möchte. „Sweetspot“ meine dabei so etwas wie eine „Kuschelecke für mich als Gastgeber, für meine Gäste und für das Publikum“. Auch von „Wohlfühlecke“ spricht er. Sein erster Gast werde die aus Kaiserslautern stammende Jazzmusikerin Andrea Reichhart sein.

Neue Wege geht im Kulturprogramm der Stadt auch der Gitarrist und Salon-Schmitt-Betreiber Michael Halberstadt. Der städtische Kulturpreisträger von 2024 wird kommenden Mai eine „urbane Rockoper“ unter dem Titel „Triangle Paradise“ präsentieren.

Das Kulturreferat gestaltet auch wieder das Literaturfestival Kaiserslautern, das im Wechsel mit „Lautern liest“ stattfindet. 2027 zu Gast sein werden beim dann 5. Literaturfestival die in Frankreich lebende Schauspielerin Marie Bäumer, die Baudelaires „Les fleurs du Mal“ lesen wird (18. Februar), sowie Joachim Król. Der beliebte Schauspieler wird szenisch den „Urfaust“ darstellen (20. Februar).