Verschiedene Musikvereine brachten am Pfingstwochenende die Kaiserslauterer Innenstadt zum Klingen. Ein besonderer Dirigent mischte sich am Samstagabend ins Konzert.

Den Auftakt zum Landesmusikfest, mit dem der Landesmusikverband Rheinland-Pfalz in Kaiserslautern sein 50-jähriges Bestehen feierte, machte bereits am Morgen des Pfingstsamstag das Sinfonische Blasorchester des Landkreises Kaiserslautern, am frühen Nachmittag folgte das Projektorchester „Musikantenland 2.0“ in der Fruchthalle.

Auch rund um die Bühnen auf dem Schillerplatz und vor der Stiftskirche war mächtig was los. Viele Passanten schlenderten bei traumhaft frühsommerlichem Wetter durch die Innenstadt und blieben immer wieder vor den Bühnen stehen. Zu ihnen gehörte auch eine afghanische Familie, die aus Homburg/Saar gekommen war. „Das gefällt mir grundsätzlich sehr“, erzählte Ahmad Naderh, der mit seiner Frau und seinen beiden Kindern den Nachmittag genoss. „Normalerweise höre ich Popmusik, das hier ist oft ganz anders, ist aber auch sehr schön. Wir sind heute zum zweiten Mal in Kaiserslautern, wir spazieren umher, essen etwas und genießen die Musik und die Stimmung.“

Der Ministerpräsident springt am Dirigentenpult ein

Die Familie aus Kabul war da kein Einzelfall. Viele Besucher füllten die Innenstadt, sie hatten es sich auf den Stühlen der Außengastronomie und vor den Bühnen bequem gemacht, erfrischten sich mit einem kühlen Getränk oder unterhielten sich mit Freunden, manche schwangen sogar schon mal spontan das Tanzbein.

Höhepunkte des Landesmusikfestes waren der Festakt und das Festkonzert mit dem Landesjugend-Blasorchester Rheinland-Pfalz unter Leitung von Timor Oliver Chadik am Samstag in der Fruchthalle.

Mehr als 33.000 Aktive in 750 Mitgliedsvereinen und 18 Kreisverbänden hat der Landesmusikverband aktuell, wie Präsident Achim Hallerbach betonte und damit die langjährige Zusammenarbeit würdigte. Zu den Ehrengästen des Festaktes, den das Projektorchester „Musikantenland 2.0“ mit seinem Dirigenten Zija „Bushi“ Beljeri gestaltete, zählte auch der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder.

Der ließ es sich nicht nehmen, am Samstagabend nach dem Festkonzert das gemeinsame Abschlussspiel des Tages auf dem Schillerplatz mit Moosix und den Moosalbtalern, die aus der Gegend zwischen Pirmasens und Kaiserslautern kommen, in bester Stimmung selbst zu dirigieren, auch viele Besucher sangen spontan mit. „Ein starker Ministerpräsident“, kommentierten viele Gäste auf dem Schillerplatz seinen Einsatz zu Titeln wie „Böhmischer Traum“ und „Wir Musikanten“.

Mitreißendes Spiel junger Musiktalente

„Ich spiele bei der Andertaler Blasmusik und manchmal auch bei den Moosalbtalern mit“, erzählte Trompeterin Beate Krause, die aus dem Allgäu stammt, aber schon vor vielen Jahren der Liebe wegen in die Pfalz gezogen ist. „Ich finde es ganz toll, dass dieses Landesmusikfest in Kaiserslautern stattfindet. Wann kann ich denn vor dem Ministerpräsidenten Musik machen?“

Vorher jedoch konnten Besucher bei freiem Eintritt in der Fruchthalle das hohe Niveau des Landesjugend-Blasorchesters Rheinland-Pfalz bewundern. Die „Intrada Furiosa“ von Gauthier Dupertuis machte ihrem Namen in der Interpretation der Nachwuchstalente alle Ehre; aus dem farbenreichen Fluss der Melodie kristallisierte sich ein Thema in warmen Farben und schöner Formgebung heraus. Spannungsgeladene Energie und packende Dramatik zeichneten die mitreißende Gestaltung des ersten Satzes von Ferrer Ferrans „La Passió de Christe“ aus. Von Alfred Reed, dem Vater der sinfonischen Blasmusik, spielte das Orchester den Titel „The House of Spring“ in einem schönen Klangbild mit lebhaft wogenden Themen.

Die Mädchen geben den Ton an

Auch am sonnigen Pfingstsonntag drangen immer wieder Bläsermelodien über den Schillerplatz und den Platz vor der Stiftskirche.

Hier spielten am Nachmittag unter anderem die Bläserklassen des Kolpingblasorchesters Kaiserslautern und der Kurpfalz Realschule plus, auch das Jugendblasorchester des Kolpingblasorchesters stellte sich mit souverän gespielten populären Titel aus Filmen wie „Pirates of the Caribbean“, „Skyfall“ und „Mamma mia“ sowie Hits wie „The Lion sleeps tonight“ oder „We will rock you“ von Queen vor. Unter den Nachwuchstalenten sind nicht nur Jungs, sondern auch Mädchen. Die 17-jährige Amy Marie Bath, die seit ihrem fünften Lebensjahr Musik macht, hat sich für die Klarinette entschieden. „Die hat mir am meisten gefallen, ich hab 'nen Ton rausbekommen“, lachte sie. „Trompete ging bei mir schon immer schlecht.“ Genau in der Trompete hat ihre Kollegin Josefine Fröhlich „ihr“ Instrument gefunden. „Die können nicht nur Jungs spielen“, stellte sie klar. „Querflöte hab ich auch mal gemacht, fand ich aber langweilig. Die Trompete hat viel mehr Kraft!“