Rund 200 Menschen kamen am Freitagabend auf dem Platz vor der Stiftskirche zusammen, um unter dem Motto „Black lives matter“ ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Anlass waren zum einen die aktuellen Fälle von Polizeigewalt gegen schwarze Amerikaner in den USA. Zudem ist der 19. Juni in den USA ein besonderer Tag, ein Gedenktag zur Abschaffung der Sklaverei.

Auf zahlreichen mitgebrachten Transparenten und Schildern wurde – in deutscher und englischer Sprache – zu Solidarität mit den jüngsten Opfern von polizeilicher Gewalt in den USA