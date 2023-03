Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Japanische Garten hält, was seine Fans von ihm erwarten: Zum offiziellen Saisonbeginn am Samstag strahlen die Tokyo-Kirschen am Teehaus in voller Pracht und der Magnolienbaum am Rasenrondell scheint derzeit nur darauf zu warten, seine prallen Knospen ebenfalls zu öffnen.

Wenn dann wie Mitte dieser Woche bestes Sonnenscheinwetter die Besucher auf das Gelände lockt, herrscht im Garten Frühlingsstimmung pur. Wegen vieler Anfragen von Besuchern aus Nah und Fern hatte