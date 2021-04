Kaiserslautern hat viele Gesichter, täglich passieren interessante Geschichten. Diese wollen wir in unserer Rubrik „Laut(r)er Häppchen“ vorstellen. Da wir nicht immer und überall sein können, sind wir auf Mithilfe angewiesen. Vielleicht entdecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei einem Streifzug durch die Stadt oder die Natur etwas, das Sie mit anderen teilen wollen. Schicken Sie uns ein Foto davon sowie ein paar erklärende Zeilen dazu per E-Mail an unsere Redaktionsadresse: redkai@rheinpfalz.de.

Ostern ist vorbei und das frühlingshafte Wetter hat sich ebenfalls (vorübergehend) verabschiedet. Ein paar Impressionen, wie herrlich die milden Temperaturen an einigen der vergangenen Tage waren, gibt es dennoch.

Nur kurze Freude über die Blüte

Einen Frühlingsgruß mit ihrem Foto eines mit Ostereiern geschmückten Magnolienbaums sendete Elke Hess in die Redaktion. Obwohl die rosafarbenen Blüten nur wenige Tage blühen, sind sie dennoch schön anzusehen und begeistern jedes Jahr aufs Neue.

Katzen helfen beim Nestbau aus

Recycling mal anders: Gerade jetzt bauen viele Tiere ihre Nester, um sich auf die bald bevorstehende Jungenaufzucht vorzubereiten. Da kommt das ein oder andere weiche Tierhaarknäuel zum Aufpolstern der Niststätten gerade richtig, weiß Leserin Nicole Haag. „Unsere Katzen (reine Stubentiger) helfen hier gerne aus.“ Nach dem Ausbürsten lege sie das Haarbüschel raus ins Beet: „Schon nach wenigen Minuten sind die Interessenten da und transportieren es ab.“

Neben einigen Meisen kann auch ein Eichhörnchen das kuschelige Material gut gebrauchen. Haag hofft nun, dass in dieser Zeit vor allem Autofahrer rücksichtsvoll unterwegs sind. Schließlich würden jedes Jahr im Bereich zwischen Morlauterer Straße, Waschmühlbrücke und dem Freibad immer wieder Eichhörnchen tot gefahren. Wenn die Elterntiere nicht zurückkehrten, müssten die Jungen im Nest elendig verhungern.

Wärme lockt zum Sonnenbaden

Eine interessante Beobachtung konnte Bernd Barth erst kürzlich am Schwanenweiher machen. Dort kosteten die Schildkröten die herrlichen Sonnenstunden voll aus. Um in den Genuss von etwas Wärme zu kommen, war ihnen kein Hindernis zu groß: Gemeinsam kletterten sie auf die sich im Wasser befindlichen Äste und ließen sich die Sonne auf den Panzer scheinen.

Gegen alle Widrigkeiten durchgesetzt

Bei einem Spaziergang entdeckte Dorothea Herminghaus eine einsame Osterglocke am Hohenecker Waldrand. „Eilig in den Frühling hat sich diese Osterglocke ihren Weg zwischen dem Gestrüpp am Waldboden gebahnt“, erzählt sie. Mit ihrem erfrischendem Gelb und dem satten Grün der Blätter hebt sich die Frühlingsbotin wunderbar vom Waldboden ab.