Kaiserslautern hat viele Gesichter, täglich passieren interessante Geschichten. Diese wollen wir in unserer Rubrik „Laut(r)er Häppchen“ vorstellen. Da wir nicht immer und überall sein können, sind wir auf Mithilfe angewiesen. Vielleicht entdecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei einem Streifzug durch die Stadt oder die Natur etwas, das Sie mit anderen teilen wollen. Schicken Sie uns ein Foto davon sowie ein paar erklärende Zeilen dazu per E-Mail an unsere Redaktionsadresse: redkai@rheinpfalz.de.

Viel zu viel Müll im IG Nord

Ein besorgniserregender Anlass führte zu dem Foto der zerdrückten Getränkedose von Christian Stepf. Im IG Nord, wo das Bild entstanden sei, habe er eine erschreckende Szene festgestellt: „Überall Müll und Plastik, was besonders die dort anwesenden und brütenden Feldlerchen gefährdet!“ Auf der gesamten Fläche seien „eine Vielzahl von Dosen, Tüten und sogar ganze Telefonbücher“ verteilt.

Dabei sei das Gebiet mittlerweile zu einem wichtigen Rückzugsort für Feldlerchen, Flussregenpfeifer, Bekassinen und Schwarzkehlchen geworden. Stepf betont die negativen Auswirkungen, die das rücksichtslose Verhalten der Menschen auf die Tierwelt mit sich bringe. „Vogelarten sehen Plastik häufig entweder als Futter, nehmen es unbewusst auf oder können sich in gewissen Stoffen verheddern.“

Ungefährliche Himmelsmalerei

Eine weitaus harmlosere Beobachtung machte Heidemarie Kratzenberg an einem frühen Morgen beim Blick in die Wolken. Gegen 7 Uhr zeichneten sich im Himmel über dem Grübentälchen deutlich zwei akkurate Kondensstreifen ab, die zusammen wie ein Kreuz erschienen – offensichtlich Hinterlassenschaften zweier Flugzeuge.

Reges Treiben am Felsenweiher

Nicht nur in der Luft, sondern auch auf dem Boden ist viel los, stellt Edith Schneider nach einem Spaziergang fest. Rund um den Felsenweiher ist alles zum Leben erwacht: „Da war ein Brummen und Quaken und lauter Frösche, die sich paaren oder noch auf Brautschau sind - wie meiner hier.“ Einen einsamen Junggesellen bekam die Spaziergängerin vor die Linse. Doch all zu lange wird er wohl nicht mehr alleine bleiben.

Idyllische Abendstimmung am Wasser

Christine Gundall nutzte die wärmeren Tage für einen Spaziergang am Gewässer. „Abendstimmung am Gelterswoog, eingefangen an einem herrlichen Frühlingstag“, beschreibt die Krickenbacherin ihr Bild. Die absolute Windstille und der klare Himmel machten den Schnappschuss möglich: Die Wasseroberfläche fungiert hier wie ein natürlicher Spiegel, der seine Umgebung perfekt wiedergibt.

Kirschbaum trägt bereits Blütenkleid

In Siegelbach ist der Lenz in Form einer wahren Blütenpracht eingezogen, wie Werner Gillas Fotografie belegt. „Ein Frühlingstraum in Farbe“, kommentiert er den zartrosa blühenden Kirschbaum. Recht hat er: Der Anblick lässt nicht nur die Herzen von Pflanzen-Fans höher schlagen.