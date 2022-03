Es war vorhersehbar, dass der Gastgeber gegen das internationale Spitzenteam, den 15-fachen Deutschen Meister SKV Rot-Weiß Zerbst keinen Blumentopf gewinnen kann. Die Bundesligakegler der TSG Kaiserslautern kamen nicht über eine Statistenrolle hinaus.

Zerbst lag mit sechs Ergebnissen weit über der 600er-Marke und knackte ohne Mühe den Mannschafts- und den Einzelbahnrekord durch Robert Ernjesi (680). 0:8 (3606:3904) verlor die TSG am Ende.

Trainerin und Pressewartin Alessia Kappler: „Es kam so, wie ich es prognostiziert habe. Weil die Zerbster locker den Einzel- und Mannschaftsbahnrekord auf neue Höhen schraubten. Unser Gesamtergebnis ist zwar in Ordnung, für Heimspiele in der Ersten Bundesliga jedoch viel zu wenig. Damit ist der Abstieg nur noch Formsache, sodass die letzten Spiele dafür genutzt werden müssen, das Abenteuer beste Liga der Welt vernünftig abzuschließen.“

In den Duellen konnten bei den Lauterern Pascal Nikiel gegen Jürgen Pointinger (2:2, 595:640) und Florian Wagner gegen Marcus Gerdau (2:2, 587:618) zwar bei den Satzpunkten Gleichstand erzielen, aber bei der um 77 Kegel besseren Differenz gingen die beiden Mannschaftspunkte an die Gäste. In den weiteren Duellen Christian Klaus - Robert Ernjesi 1:3 (602:680), Andreas Nikiel - Manuel Weiß 0:4 (579:660), Sebastian Peter -Timo Hoffmann 1:34 (603:638) und Pascal Kappler - Igor Kovacic 1:3 (637:667) war die Diskrepanz weitaus größer.