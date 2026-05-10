Das Ergebnis bei der 1:5 (1:2)-Heimniederlage des TuS Hohenecken gegen den TB Jahn Zeiskam sprach eine klare Sprache, der Spielverlauf dagegen nicht.

Lukas Kallenbach empfand das Ergebnis als „überaus bitter“ für sein Team. Der Hohenecker Offensivspieler trauerte den vielen vergebenen Torchancen in der zweiten Halbzeit nach. „Gelingt uns da das 2:2, dann verlieren wir das Spiel nicht“, sagte Kallenbach nach dem Duell mit dem Tabellendritten der Verbandsliga. Aber er zollte auch den Gästen Respekt, die im Stile einer Topmannschaft „ihre Torchancen nutzten“.

Der Trainer des TuS Hohenecken, Henrik Weisenborn, erklärte nach dem Spiel: „Heute hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen.“ Dass die Gäste und nicht seine Spieler als Sieger vom Platz gingen, führte er auf die „Konsequenz“ des Gegners im Abschluss zurück.

Dass Zeiskam vor dem Hohenecker Tor schnell zur Sache kam, zeigte sich bereits in der ersten Minute. Da wurde die Hohenecker Defensive überrumpelt, und der Mittelstürmer Jonas Schäfer erzielte den frühen Führungstreffer für Zeiskam. Das Gegentor verunsicherte den TuS, der danach mehrfach gegen die aggressiv spielenden Zeiskamer in Bedrängnis geriet. Glück für den Hohenecker Keeper Philipp Heimler, dass der Ball in der 24. Minute an die Latte und nicht ins Tor ging. Wenig später parierte Heimler einen Distanzschuss von Jannis Fetzner. Doch in der 40. Minute war er machtlos, als Jean-Rene Aghajanyan nach einer Ecke aus dem Gedränge heraus die Jahn-Truppe mit 2:0 in Führung brachte.

Tok macht seinem Team Hoffnung

Nach diesem Treffer so kurz von der Pause sah es nach einem klaren Sieg der Gäste aus. Doch die Hohenecker haben ja einen Sergen Tok in ihren Reihen. Direkt nach dem Gegentreffer kam er im Strafraum der Gäste zur Sache und erzielte mit einem satten Schuss den Anschlusstreffer zum 1:2 (42.). Dieses Tor machte den Hoheneckern Hoffnung, das Spiel noch wenden zu können. Und tatsächlich sahen die Zuschauer nach dem Seitenwechsel eine ganz andere Partie. Nun war es der TuS, der dominierte und energisch auf den Ausgleichstreffer drängte. Die hochkarätigen Torchancen häuften sich, das 2:2 schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein. So hatte Tok in der 48. und 60. Minute den Ausgleich auf dem Fuß. Bei der ersten Chance verfehlte sein Schuss knapp das Tor, und anschließend scheiterte er am TB-Schlussmann Milan Gebhardt. Auch Lukas Kallenbach und Enrico Wolf zeigten sich im Abschluss glücklos. Den in die Defensive gedrängten Gästen schien langsam die Luft auszugehen. In dieser für sein Team kritischen Phase brachte der Zeiskamer Trainer Jannick Immel Nikola Jakovljevic ins Spiel – ein Glücksgriff, wie sich wenig später zeigen sollte. Nach einer Flanke von Leon Ohlinger köpfte der Joker das 3:1 für Zeiskam (75.). Ein Tor aus den Nichts.

Ein knallharter Treffer

„Das hat uns ins Mark getroffen“, bemerkte Kallenbach später zu diesem Treffer, der dem Spiel eine neue Wende gab. Die geschockten Hohenecker kassierten danach noch zwei Gegentore. In der 85. Minute erhöhte Jonas Dörrzapf – ebenfalls ein Einwechselspieler – auf 4:1. Den Schlusspunkt setzte mit seinem zweiten Treffer Jakovljevic (88.).

Am Ende feierten die Gäste ihren 5:1-Sieg, und die Hohenecker standen mit gesenkten Köpfen da und fragten sich, warum sie dieses Spiel verloren hatten, in dem sie doch über weite Strecken das bessere Team waren.