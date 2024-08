Zäh gestaltet sich für den SV Morlautern die Anfangsphase der Oberligasaison. Nach der Niederlage gegen den SV Gonsenheim musste er sich auch beim FV Eppelborn geschlagen geben. Mit 1:2 (1:0) in einem Spiel, in dem es nicht an Chancen fehlte.

Traf man gegen Gonsenheim auf einen Titelanwärter, so war es im zweiten Spiel ein Aufsteiger, was die Sache für die Morlauterer nicht einfacher machte. Denn die Eppelborner hatten sich gleich im