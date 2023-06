Baustellen sind lästig. Dennoch müssen sich Autofahrer an die Regeln halten.

Gestern an der Baustelle Mainzer Straße. Die Zufahrt zum Hertelsbrunnenring ist gesperrt, die Fahrbahn in Richtung Innenstadt ebenso. Von der Donnersbergstraße aus geht es deshalb nur auf Umwegen über den Kreisel am Ortseingang in Richtung City. Auch wenn das nervt: Einfach Verkehrsschilder zu ignorieren und dann trotz Verbots links abzubiegen – das geht gar nicht. Wird aber munter praktiziert. Zum Glück ist noch kein Unfall passiert. Auch wenn es schwerfällt: Bitte Rücksicht nehmen!