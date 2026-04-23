Seit rund einem Jahr müssen Passfotos digital eingereicht werden. Im Bürgercenter können Bilder direkt gemacht werden. Doch in einem Fall bleibt nur der Gang zum Fotostudio.

Seit Mai 2025 dürfen Passfotos für Reisepässe, Personalausweise sowie Aufenthaltserlaubnisse und ähnliche Dokumente nur noch digital eingereicht werden. Gedruckte Papierbilder sind seitdem nicht mehr erlaubt. Aufgenommen werden können die Bilder, bei denen die Fotografierten möglichst neutral in die Kamera schauen müssen, aber nach wie vor auch in Fotostudios, die die Aufnahmen direkt in eine Cloud, eine Art Internetspeicher, hochladen können. Kunden bekommen dort einen Ausdruck mit einem QR-Code, den sie dann bei der Beantragung eines Ausweises zum Bürgercenter mitbringen müssen. Bildmanipulationen sollen so verhindert werden.

Drei neue Fototerminals im Bürgercenter

Im Bürgercenter stehen seit Mitte vergangenen Jahres drei neue Fototerminals bereit. Und die werden gut genutzt: Das Bürgercenter und die Ausländerbehörde bearbeiten monatlich im Durchschnitt etwa 2350 Anträge (allein 1352 im Bürgercenter), bei denen digitale Bilder benötigt werden, erklärt die Stadtverwaltung auf Nachfrage. Auf die Fotoautomaten der Stadtverwaltung greifen dabei pro Monat durchschnittlich 456 Kunden zurück – für (vorläufige) Personalausweise und Reisepässe. Insgesamt wurden die Terminals von Juli 2025 bis Ende März 2026 von 4111 Kunden genutzt. Wer gleichzeitig einen Personalausweis und einen neuen Reisepass beantragt, benötigt für die beiden Vorgänge nur ein Passbild.

Das System funktioniere gut, es gebe keinen technischen Aussetzer. Lediglich beim Aufspielen von Software-Updates komme es zu einem kurzfristigen Ausfall von einigen Stunden. Das betreffe aber immer nur auf eines der drei Fotoaufnahmegeräte, erläutert eine Sprecherin.

Bereits seit 2018 Fotoautomat vor Ort

Ganz neu ist die Möglichkeit, das eigene Passfoto direkt im Bürgercenter zu machen, nicht. Bereits im Februar 2018 wurde ein Fotoautomat dort aufgestellt, der bis Mai 2023 in Betrieb war. „Da es für dieses Gerät keine aktuelle Software mehr gab, musste es außer Betrieb genommen werden“, erklärt eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Doch es habe viele Nachfragen nach einem neuen Gerät gegeben, sodass die Stadt ohnehin einen solchen Automaten aufstellen wollte. Dies habe dann 2025 mit den neuen Fototerminals geklappt. Von den Fotostudios habe die Verwaltung keine Beschwerden erhalten, dass die Geräte deren Geschäft gefährdeten.

In den meisten Fällen sind die Bürger gut über die neuen Regeln für digitale Passbilder informiert, so die Stadtverwaltung: Ausgedruckte Fotos werden kaum noch zu den Terminen auf dem Bürgercenter mitgebracht. Ein wenig anders liegt der Fall bei der Ausländerbehörde. Erschwerend kommt hinzu, dass dort aus Platzgründen kein Fotoautomat steht. Die Antragsteller müssen zum Fotografen und den QR-Code mitbringen. „Die Ausländerbehörde hat vor der Einführung der digitalen Bilder bereits umfangreich informiert und Informationen ausgehängt. Dennoch kommt es vor, dass Kundinnen und Kunden noch Papierbilder mitbringen.“ Trotzdem haben sich auch hier viele Menschen bereits umgestellt.

Manchmal bleibt nur der Gang ins Fotostudio

Wer im Bürgercenter ein Foto aufnimmt, zahlt sechs Euro dafür. Diese Gebühr sei in der Personalausweis- und eID-Karten-Gebührenverordnung und der Passverordnung festgeschrieben und gelte deutschlandweit für die in der Passbehörde gemachten Bilder. Die Stadt darf die Gebühren „aufgrund des erhöhten Personalaufwandes“ behalten. Etwa 2735 Euro nimmt die Stadt so monatlich ein.

Auch wenn seit Einführung der digitalen Bilder kaum Schwierigkeiten auftreten und viele Bürger die Möglichkeit nutzen, ihr Foto an einem Terminal direkt vor Ort zu machen, bleibt eine Ausnahme. Für Bilder von Babys und Kleinkindern können die Automaten nicht genutzt werden. „Kleinkinder müssten zumindest selbstständig stehen und Ansagen verstehen können, dass sie für die Aufnahme den Kopf zunächst nach oben, unten, links und rechts bewegen und anschließend geradeaus in die Kameralinse schauen müssen. Es ist häufiger eine Hilfestellung durch das Personal des Bürgercenters notwendig“, erklärt die Verwaltung. In diesen Fällen bleibt also weiter häufig nur der Gang ins Fotostudio.