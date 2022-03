Die Entwicklung des Pfaff-Geländes ist das wichtigste Projekt in Kaiserslautern. Die Bürger wollen wissen, was Stand der Dinge ist.

Es läuft offenbar nicht rund auf dem Pfaff-Gelände. Zwar wurde viel abgerissen in den vergangenen Monaten, es wurde reichlich Erde bewegt. Aber wer durch den Bauzaun schaut hat nicht das Gefühl, dass es brummt. Warum ist die Vermarktung nicht angelaufen, was macht der Verkauf der Bestandsgebäude? Reicht das Geld? Warum geht das nicht schneller?

Antworten darauf sollten die Verantwortlichen am Montag im Stadtrat in öffentlicher Sitzung geben. Die FWG hatte beantragt, das Thema Pfaff hinter verschlossenen Türen aufzuarbeiten. Warum? Die Bürger interessiert enorm, was Sache ist. Was soll die Geheimniskrämerei?