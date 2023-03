Die Stadtwerke Kaiserslautern investieren in die Erneuerung und Erweiterung ihres Fernwärmenetzes in der Bismarckstraße in Kaiserslautern. Während der erforderlichen Arbeiten lasse sich eine Sperrung der Bismarckstraße, Höhe Luisenstraße, leider nicht vermeiden, teilen die SWK mit. Die Maßnahme beginnt am Mittwoch, 29. März, und dauert rund vier Wochen.

Die Zufahrt bis zur Baustelle ist für Anwohner frei. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Den Stadtwerken sei bewusst, dass die „Baumaßnahme zwangsläufig zu Beeinträchtigungen für die Anwohner und Verkehrsteilnehmer führt“. Sie versichern, alle Einschränkungen sowohl im Umfang als auch in der Dauer so gering wie möglich zu halten.