Ein wenig oberhalb der repräsentativen Brunnenanlage auf dem Hauptfriedhof steht seit gut 20 Jahren ein weiterer, bisher namenlos gebliebener kleiner Brunnen. In Betrieb genommen wurde er zum allerersten Mal Anfang April dieses Jahres – mit Eröffnung der Brunnensaison. Seit Freitag hat er nun auch einen Namen.

Bei der Eröffnung der Brunnensaison hatte Beigeordneter Peter Kiefer die Bevölkerung aufgerufen, Namensvorschläge für den Brunnen einzureichen, und Kinder und Jugendliche dazu animiert, selbstgemalte Brunnenbilder an die Stadt zu senden.

Bernhard Opp hatte mit seinem Vorschlag „Friedensbrunnen“ die Jury überzeugt. Steinmetz und Standbildhauer Harald Deege hat den Namen in einen Sandsteinblock gemeißelt, der jetzt seinen Platz am Rande des Brunnens gefunden hat.

Bei der Brunnentaufe beschrieb der Vater von vier Kindern seine Gedanken zu einer aktuell kritischen Weltlage mit den Worten: „Wenn man liest, was in der Welt so vor sich geht und einen Vater hat, der den Zweiten Weltkrieg überlebt hat, können wir uns freuen, das Europa schon so lange Frieden hat.“

Wie der städtische Beigeordnete bei der offiziellen Namensgebung am Freitag berichtete, ist, der „Friedensbrunnen“ der inzwischen 42. Brunnen der Stadt. Die vor der Inbetriebnahme durch das Grünflächenreferat entstandenen Kosten bezifferte er auf rund 18.000 Euro. Dem Namensgeber dankte Kiefer mit einem Gutschein über eine exklusive Stadtführung für 15 Personen. Die jungen Künstler der zwei schönsten Bilder, die bei der offiziellen Brunnentaufe jedoch nicht selbst anwesend waren, dürfen sich auf je eine Familienkarte für die Saison 2020 im Kaiserslauterer Zoo freuen.