Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Speyer fährt darauf ab, auch Frankenthal macht es möglich: An beiden Standorten bietet die Stadtverwaltung ihren Mitarbeitern die Möglichkeit an, mit einem Jobticket vergünstigt in Bussen und Bahnen unterwegs zu sein. In Kaiserslautern soll das Modell erst auf den Prüfstand. Woanders gibt es schon Vergünstigungen für Radfahrer.

„Wir finden es wichtig, dass man es einmal ausprobiert. Vielleicht steigt dann auch die Nachfrage“, erklärt die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Lea Siegfried, auf