Wie die Partei am Wochenende mitteilte, ist die für Anfang September geplante Mitgliederversammlung des Kreisverbandes Kaiserslautern Anfang Oktober im Gasthaus Bauer Schmidt in Weilerbach nachgeholt worden. Demnach stand das Amt des AfD-Kreisverband-Vorsitzenden Dirk Bisanz nicht zur Disposition. Sein Stellvertreter in der Stadtratsfraktion, Attila Sonal, wurde als gleichberechtigter Vorstandsvorsitzender „mit großer Mehrheit wieder in den Kreisvorstand gewählt“. Sonal werde 2021 wieder die Wahlkämpfe organisieren. Er kündigte an: „Der Kreisverband Kaiserslautern steht bereit und wird mit seinen Mitgliedern einen harten, aber fairen Wahlkampf führen.“

Dem Kreisvorstand gehören außerdem Sven Simer (Kaiserslautern) und Horst Schirdewahn (Frankenstein) an. Neu gewählte Beisitzer sind Thomas Kennel (Kaiserslautern) und Boudewijn Barendrecht (Hütschenhausen).