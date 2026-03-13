Auch Felix Bürger verlässt den SV Morlautern nach der Saison. Am Sonntag soll im Heimspiel gegen Marienborn endlich mal wieder gepunktet werden.

Felix Bürger gehört beim SV Morlautern zu den letzten Mohikanern. Nach dem Oberliga-Abstieg verließen zahlreiche Spieler den Verein. Bürger blieb und kämpft mit der kaum konkurrenzfähigen Mannschaft um den Klassenverbleib in der Verbandsliga. Zum Saisonende wird jedoch auch er den SVM verlassen. In der nächsten Runde stürmt Felix Bürger für den TuS Hohenecken. Mit dem Wechsel zum Stadtrivalen schließt sich für den 33-Jährigen ein Kreis. „Ich kehre zu meinen Anfängen zurück“, bemerkt der Stürmer zu dieser Entscheidung und spricht von der Zeit, als er als blutjunger Spieler seine Karriere beim TuS Hohenecken begann und sich die ersten Sporen in der Verbandsliga verdiente. Danach schloss er sich dem FK Pirmasens an und spielte für diesen traditionsreichen Verein sieben Jahre in der Ober- und Regionalliga. Eine für ihn prägende Zeit, die 2021 zu Ende ging.

Er kehrte nach Kaiserslautern zurück und war fortan für den SV Morlautern am Ball. Der dynamische und durchsetzungsstarke Stürmer avancierte zu einer festen Größe im Angriffsspiel seines neuen Vereins. Bürger hatte großen Anteil daran, dass der SVM den Aufstieg in die Oberliga schaffte und sich in zwei aufregenden Runden in der Klasse behaupten konnte. Im dritten Oberligajahr erwischte es das Morlauterer Team, es stieg 2025 in die Verbandsliga ab.

Personeller Aderlass

Anfang August begann für den durch einen personellen Aderlass geschwächten SVM eine schwere Saison. Das galt auch für Bürger. Gebeutelt von Verletzungen, lief er seiner Form hinterher. Er sei noch nicht „bei 100 Prozent“, aber es werde von Spiel zu Spiel besser, beschreibt Bürger seine momentane Leistungsstärke. Mit neun Treffern ist er in seiner angriffsschwachen Mannschaft der beste Torschütze. Zudem ist er auch noch Co-Trainer von Daniel Graf, der ebenfalls nach dieser Spielzeit beim SVM aufhört. Grafs Nachfolger Marc Groß hoffte, dass Bürger bleiben würde. Das hat sich jetzt zerschlagen. Nach Robin Purdy und Christian Dombaxi ist Bürger bereits der dritte Morlauterer Spieler, der zum Ligarivalen Hohenecken wechselt. Aber noch spielt Felix Bürger beim SV Morlautern. Bis zum letzten Spieltag will er „Vollgas geben“, damit seinem Team der zweite Abstieg in Folge erspart bleibt. Aber wie soll das gelingen, nach einem 0:8-Debakel zuletzt gegen Basara Mainz, der sechsten Niederlage in Folge? Angesichts dieser Pleitenserie fehlt manchem die Phantasie, wie es mit der Rettung klappen soll. „Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen“, fordert Bürger im Hinblick auf das nächste Ligaspiel, das der SVM Sonntag (15 Uhr) zu Hause gegen die TuS Marienborn bestreitet. Eine seit sechs Spielen ungeschlagene Mannschaft. Für etwas Hoffnung sorgt beim SVM ein Rückkehrer: Max Riehmer kann nach dem Ende seiner Sperre wieder im defensiven Mittelfeld zum Einsatz kommen. Wie Bürger gehört er zu den letzten Mohikanern beim SVM.