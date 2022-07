Altersarmut ist ein drängendes Problem unserer Gesellschaft. Viele ältere Menschen können sich den Unterhalt des Eigenheims nur noch schwer leisten, so die Stadtverwaltung: Um dem entgegenzuwirken, hat die Stiftung Bürgerhospital bereits im Jahr 2020 das Projekt „Grundstückserwerb zur Vermeidung von Armut im Alter“ gestartet.

In Kaiserslautern haben Menschen über 50 durch einen Erbbauvertrag die Möglichkeit, bis zu ihrem Lebensende im eigenen Haus wohnen bleiben zu können. Das Prinzip: Die Stiftung erwirbt das mit einem Wohnhaus bebaute Grundstück von älteren Menschen aus Stiftungsmitteln und bestellt dem Verkäufer dafür ein Erbbaurecht am verkauften Grundstück für 75 Jahre. Dadurch wird die Stiftung Eigentümerin des Grundstücks, wohingegen der nunmehr Erbbauberechtigte Eigentümer des Hauses bleibt.

Im Gegenzug für die Bestellung eines Erbbaurechts auf dem mit einem Wohnhaus bebauten Grundstück ist, so die Verwaltung, „ein sozial verträglicher Erbbauzins jährlich an die Stiftung Bürgerhospital zu entrichten“. Durch den Verkauf des Grundstücks können Erbbauberechtigte Einnahmen generieren, durch die sich in verschiedenen Lebenslagen das fortlaufende Wohnen im Eigenheim sicherstellen lassen, etwa durch Umbaumaßnahmen im Hinblick auf altersgerechtes Wohnen oder notwendige Reparaturmaßnahmen am Haus. Der Kaufpreis für das Grundstück wird vom Gutachterausschuss der Stadt Kaiserslautern ermittelt, wobei das Städtische Bürgerhospital die Kosten des Gutachtens und auch der notariellen Beurkundung trägt.

Antrag bis Ende 2023 stellen

Antragsberechtigt sind alle Eigentümer eines mit einem Wohnhaus bebauten Grundstücks im Gebiet der Stadt Kaiserslautern, die ihren Hauptwohnsitz an dem jeweiligen Grundstück haben und zum Zeitpunkt der Antragstellung älter als 50 Jahre sind. Der Antrag kann bis zum 31. Dezember 2023 gestellt werden. Interessenten sollen das ausgefüllte Antragsformular beim Städtischen Bürgerhospital Kaiserslautern, 67653 Kaiserslautern, einreichen oder per E-Mail an liegenschaften@kaiserslautern.de senden.

Das Antragsformular ist auf der Homepage der Stadt Kaiserslautern – Schnelleinstieg – Immobilien – Grundstückserwerb zur Vermeidung von Armut im Alter zu finden.