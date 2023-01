In Teilen von Enkenbach, Fischbach und Sembach ist am Samstagabend ab 18.30 Uhr der Strom ausgefallen, teilt die Pfalzwerke AG mit. Grund war eine Störung im 20-Kilovolt-Netz, die durch einen Baum verursacht wurde, der aufgrund des Sturms in eine Leitung geraten war. Der Stromausfall dauerte zwischen 30 Minuten und knapp zwei Stunden. „Das Netzteam Pfälzer Bergland der Pfalzwerke Netz AG leitete sofort alle erforderlichen Maßnahmen ein und konnte die Stromversorgung schnellstmöglich wieder herstellen“, so der Energieversorger am Sonntag.