Schon seit einigen Monaten steht fest: In der Baulücke in der Löwenstraße, die als „das Loch“ bezeichnet wird, soll eine mobile Skatebahn aufgebaut werden. In einem Test soll dort ein Platz für Jugendliche gestaltet werden. Weil sich der Aufbau verzögert, legen jetzt Architekturstudierende Hand an.

Unter zwei aufgespannten Pavillons stehen die Architektur-Erstsemester der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität (RPTU) mit ihren