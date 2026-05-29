Im Sommer fällt in vielen Haushalten in Kaiserslautern mehr Bioabfall an. Um Küchen- und Gartenabfälle schnell zu verwerten und die Biotonnen möglichst geruchsfrei zu halten, werden die braunen Tonnen in der Stadt von Juni bis einschließlich Oktober wöchentlich geleert.

Wie die Stadt mitteilte, werden die Bioabfälle zum Biomassekompetenzzentrum der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) gebracht. Dort werden sie zu Kompost verarbeitet und für die Erzeugung von Strom und Fernwärme genutzt.

Die ZAK empfiehlt, Bioabfälle lose in Zeitungspapier oder Papiertüten in die Tonne zu werfen. Frisch gemähter Rasen sollte erst etwas antrocknen, bevor er entsorgt wird. Nicht in die Tonne gehören sogenannte kompostierbare Kunststofftüten sowie herkömmliche Plastikbeutel. Außerdem rät der städtische Eigenbetrieb, immer wieder Zweige in die Tonne zu geben, weil sie den Inhalt auflockern und für bessere Durchlüftung sorgen. Aus hygienischen Gründen sollte die Biotonne ab und zu mit klarem Wasser ausgespült und zu jeder Leerung herausgestellt werden.

Stadtbildpflege startet Fotoaktion

Die Stadtbildpflege ruft Bürger der Stadt zu einer Fotoaktion auf. Auf der Aufnahme sollen Einwohner beim Sammeln von Bioabfall zeigen. Zu gewinnen gibt’s einen Bioabfallbehälter für die Küche sowie zehn Sammeltüten. Die Preise werden unter allen Einsendungen – die Fotos können bis 5. Juni per Mail an aktionen@stadtbildpflege-kl.de gesendet werden – ausgelost.

Info

Weitere Infos zur Sammlung von Bioabfall gibt es im Netz unter www.stadtbildpflege-kl.de.