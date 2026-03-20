Der deutsch-französische Biosphären-Bauernmarkt lädt mit einer Vielzahl von Ständen und einer besonderen Atmosphäre zum Schlemmen und Genießen nach Kaiserslautern ein. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 22. März, auf dem Schillerplatz statt und bietet von 11 bis 18 Uhr umweltschonend produzierte Waren aus der Region an. Besucher können ihre Einkaufstaschen mit Käse, Wurst, Fisch, Gemüse, Likören, Seifen, Kräutern, Honig, Konfitüren, Blumen und weiteren Produkten füllen. Ergänzend bieten ein Winzer und ein Bierbrauer Getränke zum Direktverzehr an. Der Biosphären-Bauernmarkt ist eine Initiative des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen. Ziel ist es, die regionale Landwirtschaft zu stärken und den Kauf umweltschonend erzeugter Produkte zu fördern. Laut Veranstalter werden durch den Kauf regionaler Produkte lange Transportwege vermieden, was zur Erhaltung der Kulturlandschaft beitrage. Weitere Informationen sind unter www.pfaelzerwald.de/bauernmaerkte verfügbar. Kaiserslautern ist gut mit Bus und Bahn erreichbar. Für Autofahrer steht ein Parkleitsystem zur Verfügung, das zu Parkplätzen im Veranstaltungsbereich führt. Auch Fahrradparkplätze sind ausgeschildert. Die Biosphären-Bauernmärkte werden vom Land Rheinland-Pfalz unterstützt.

Zeitgleich findet in der Innenstadt das erste Fest der Saison „Lautern blüht auf“ statt, das sich über das gesamte Wochenende erstreckt. Die Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern“ hat in Kooperation mit dem Citymanagement ein abwechslungsreiches Programm organisiert, das unter anderem Guggemusikgruppen, Händler, Kunsthandwerker, ein Oldtimer-Forum und eine Autoschau umfasst. Die Veranstaltung markiert den Start in den Frühling und gleichzeitig ins Jubiläumsjahr der Stadt.