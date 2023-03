Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Strom, Sprit und Lebensmittel sind in den vergangenen Monaten deutlich teurer geworden. Die Hoffnung darauf, dass sich diese Preisschraube in eine andere Richtung dreht, gehen gegen null. Wie wirkt sich diese Entwicklung auf das Kaufverhalten in Bio- und Naturkostläden aus? Die RHEINPFALZ hat nachgefragt.

Wer bei Heiko Hammerschmidt einkauft, der geht ohne unnötigen Verpackungsmüll nach Hause. Im Oktober 2018 hat er den Laden Unverpackt Kaiserslautern in der Mannheimer Straße 12 eröffnet,