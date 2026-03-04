Die Ergebnisse des Projekts Bildungscampus Betzenberg präsentiert die RPTU ab Donnerstag, 5. März, bis zum 31. März im unteren Foyer des Kaiserslauterer Rathauses. Die öffentliche Ausstellung umfasst Entwürfe und Konzepte von Studierenden der Raumplanung, die sich mit der Zukunft des Betzenbergs als Bildungsstandort auseinandergesetzt haben. Wie können die Grundschule, die zwei Kindertagesstätten und Kirchen im Zentrum des Betzenbergs künftig zusammenarbeiten und dafür baulich wie räumlich zusammenrücken? Das war die Leitfrage, mit der sich die angehenden Raumplaner der RPTU beschäftigt haben. Ihre Ideen und Vorschläge machen sie nun für alle zugänglich. Die Eröffnung findet am Donnerstag, 5. März, um 17 Uhr im Rathausfoyer statt. Danach bieten die Studierenden Führungen durch die Ausstellung an und präsentieren ihre Entwürfe. Das Programm schließt mit einem kleinen Umtrunk.