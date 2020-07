Es geht los im Steinbruch Picard: Am Mittwoch kommen die Künstler im Schweinstal an, am Freitag steigt die Vernissage. Die Anmeldefrist zur sicherlich stimmungsvollen Eröffnungsveranstaltung läuft.

Fünf Bildhauer sind bei diesem 12. Symposium des Vereins Skulpturen Rheinland-Pfalz dabei: Aus Deutschland kommen Thomas Gerhards, Christian Heß und Ulrich Schreiber, aus Italien Florian Müller und Erika Inger. Die Teilnahme der Chinesin Zhao Li steht weiter in Frage, so Vereinsvorsitzender Jürgen Picard.

Rund 350 Besucher können die Eröffnung bei Biowein und Brezeln am Freitag, 24. Juli, 18 Uhr (Einlass 17.30 Uhr) miterleben. Die regional bekannte Sängerin Djulia steuert mit Christoph Jung in einem Duo namens Ponny und Kleid den musikalischen Rahmen bei. Genehmigt von Ordnungs- und Gesundheitsamt, findet die Veranstaltung unter den derzeit gültigen Auflagen statt. Auch beim Symposium selbst geht der Veranstalter auf „Nummer sicher“: Auf drei Häuser verteilt sind die fünf Künstler, als Reserve stehen noch zwei Wohnwagen bereit. Zur Halbzeit des Symposiums gibt es am 9. August, 10.30 Uhr, ein Friedenskonzert mit den Vanecek-Zwillingen plus eine Werkschau. Für 23. August sind die Übergabe und eine Rundfahrt zu den Aufstellungsorten geplant. Anmeldungen für die Vernissage am kommenden Freitag unter info@picard-natursteinwerk.de oder Telefon 06307/337.