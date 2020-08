Aufreibende Stunden prägen den Endspurt. Auch am Freitag waren die Künstlerische Leiterin Birgit Knappe, Organisator und Steinbruch-Chef Jürgen Picard, die Künstler und all ihrer Mitstreiter noch einmal mächtig gefordert. Am Samstag wird’s nicht anders sein. Am Sonntag aber dürfen alle aufatmen. Die Finissage samt Rundfahrt verspricht zum Vergnügen zu geraten.

Birgit Knappe jedenfalls freut sich riesig darauf, wie sie am Freitagnachmittag versicherte. Denn: Es ist vollbracht. „Die Künstler vollenden ihre Werke, bereichern damit die Kultur um Kaiserslautern und lassen ihre Arbeiten Teil des Skulpturenweges Rheinland-Pfalz werden“, wie Jürgen Picard voller Freude mitteilte.

Die Finissage findet nun am Sonntag Form in einer Rundfahrt zu den Standorten der Skulpturen. Endstation ist das Carl Picard Natursteinwerk im Schweinstal, wo zurzeit noch eines der Werkstücke steht. Unterwegs gibt es an allen Stationen der Fahrt, mithin an allen Skulpturen, einen kleinen Umtrunk. Musikalische Begleitung darf nicht fehlen, Bernhard und Roland Vanecek, Matthias Stoffel, Mouloud Mammeri & Tayfun Ates stehen mit Instrumentarium und Stimme bereit.

Wer mitfahren möchte, trifft am Sonntag um 10 Uhr in der Mölschbacher Ortsmitte am Gemeindehaus die Hauptakteure an. Dort steht auch ein Bus bereit, jedoch kann jeder gerne mit dem eigenen Auto mitfahren. „Wir freuen uns natürlich auch über alle Mopeds, Old- und Youngtimer, die unsere Fahrt bereichern“, so Picard.

Kleiner Fußmarsch auf ZAK-Gelände im Kapiteltal

Die Tour startet um 10 Uhr an der Skulptur von Erika Inger, die auf dem Mölschbacher Kerweplatz steht. Von dort aus geht es weiter nach Weilerbach. An der Ziegelhütte findet sich das Werk von Christian Heß.

Nächste Station ist der Parkplatz der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK). Dort wartet ein gut zehnminütiger Fußmarsch auf die Gruppe, der in den Hagelgrund führt. Dort finden sich Thomas Gerhards und Florian Müllers Skulpturen. Da der Rückweg steil bergauf führt, stehen zwei Shuttles bereit.

Zum Abschluss steuert der Autokorso zunächst Mölschbach an und reist dann weiter in den Steinbruch. Dort wird die Skulptur von Ulrich Schreiber vorgestellt, die dort vorerst stehen bleiben wird.