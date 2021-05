Im Krickenbacher Steinbruch Picard hallt und schallt derzeit die spezielle Melodie eines Bilderhauersymposions. So wie alle zwei, drei Jahre wieder organisiert vom Verein Skulpturen Rheinland-Pfalz. Diese Tatsache nutzt der „Drawing Club Lautre“ (DCL) mit dem Projekt „Stein Gehabt“.

Eine Radierung mit kaltem Stein, anstatt – wie landläufig bekannt – mit kalter Nadel. Das Resultat dazu war im Steinbruch entstanden – zusammen mit Malerei, Fotografie, Zeichnung und weiteren Druckverfahren. Einige Werke stehen nun seitenweise und tonnenschwer auf dem Freiplatz des Steinbruchs. Und zwar hochkant angelehnt an wuchtige Steinblöcke.

Was sich hier nur in Worten beschrieben eher befremdlich liest, ist sichtbares Ergebnis zweidimensionaler Arbeitsweisen mit Stein, weil das Künstlerquartett Marie Gouil, Ute Müller, Bea Roth und Silvia Rudolf bei ihrer Steinbruch-Aktion keine üblichen Papiersorten als Bildträger nutzte, sondern auf über Jahrmillionen gewachsenes Gestein malte, druckte, zeichnete. Genauer gesagt: auf 20 Zentimeter dicke Krustenplatten, rund drei Meter hoch und 1,50 Meter breit.

Stein als Kunstobjekt und variables Element

Diese Variante ist ein Teilaspekt, sich experimentell mit dem Material Stein auseinanderzusetzen. Das Gesamtprojekt „Stein Gehabt“ wird als anspruchsvolle Artprint-Publikation herausgegeben und die Definition des Titels als ebenso pragmatisch wie technisch, assoziativ und haptisch veranschaulicht.

Ute Müller erinnert in diesem Kontext an urgeschichtliche Kunstformen wie etwa Höhlenmalereien. Diese setzten zeichnend Zeichen. Oder, dass aus zermalmtem Stein Farbstoffe entstanden. Ihre Arbeit nennt Müller „Steinerlei“, das meint beispielsweise, passende Steine zu Redensarten, Sprichwörtern oder Zitaten rund um den Begriff Stein zu zeichnen.

Bea Roth arbeitet mit Fotografien – etwa mit dem Bild eines Steines im Wasser, an der Oberfläche schwebend, doch im Grunde tief am Boden liegend. Auch Silvia Rudolf benutzte für ihre grafische Malerei „Waterlines“ Wasser, allerdings nur dessen Fließbewegung zum Einfärben verbliebener Feuchtflächen.

Stein als Quelle der Inspiration

Für Marie Gouil war die Steinbruch-Aktion ein Heimspiel. Denn seit Mai 2019 befindet sich im Anwesen des Natursägewerks ihr Atelier. War ihr das Material bis dato fremd, hatte das Faszinosum Gesteinsart seither gewirkt und sie sowohl symbolisch zum Thema Heimat als auch künstlerisch zu Druckvarianten – etwa anhand von Sägespuren – inspiriert. Letztlich, so Gouil, reize sie die vorgefundene Diversität, jene Gegensätze sprichwörtlicher Härte und Schwere gegenüber jener emotional bewegenden Leichtigkeit zermalmten Sandes am Boden, von Windböen schwebend hinweggetragen. Die Summe all dessen krönt der bereits erwähnte Artprint, die Publikation über Gestein weitester Fasson zweidimensionalen Darstellens. Die hochwertige Präsentation ist für sich gesehen eine Dokumentation sowie ein Kunstwerk in Orange.

Artprint-Publikation zur Finissage

Den Farbton wählte der „Drawing Club Lautre“ als Hommage an die unterschiedlichen Nuancen heimischen Buntsandsteins. Ein besonderes Werk für Interessierte der Kunst und Gesteinswelten an sich, das zur Finissage am Sonntag, 23. August, vorgestellt wird.

Info

Besucher haben täglich Zugang (sowohl für die Metaller im Sägewerk als auch für die Steinbildhauer im Steinbruch). Für die Teilnahme an der Werkschau am Sonntag, 9. August, 10 Uhr, ist eine Anmeldung per E-Mail an info@picard-natursteinwerk.de erforderlich.

Zur Sache: Bildhauersymposion

Kaum eine andere Definition entfernte sich der ursprünglichen Bedeutung für geselliges Trinktreffen über wissenschaftliche Konferenzen bis hin zum weit entfernten Sinnbild eines Bildhauersymposions. Die Tatsache, dass dafür mehrere Bildhauer, Metallplastiker oder Keramikkünstler in gleicher Werkstätte Skulpturen entwerfen und gestalten sowie unter einem Dach leben und arbeiten als gemeinsames Forum, geht auf die Idee des österreichischen Künstlers Karl Prantl im Jahre 1959 zurück.

Damals initiierte er das Symposion Europäischer Bildhauer im Römersteinbruch St. Margarethen. Im Jahre 1961 fand das erste Bildhauersymposion der Bundesrepublik, das Bildhauersymposion Kaisersteinbruch in Gaubüttelbrunn in Unterfranken, statt. Seit etwa 1980 nahm die Anzahl der Symposien mit gemeinsamen Themen verbleibender Skulpturen stark zu.

1982 erlebte der Uni-Campus sein erstes Künstlertreffen dieser Art. 1986 initiierte Jürgen Picard das erste Schweinstal-Symposion. Die Erfahrungen seit St. Margarethen bestätigten, was Prantl so formulierte: „Beim Hinausgehen ins Freie ging es ums Freiwerden oder Freidenken im weitesten Sinn. Für uns Bildhauer ist der Stein das Mittel, um zu diesem Freidenken zu kommen – zum Freiwerden von vielen Zwängen, Engen und Tabus.“

Der Gemeinschaftssinn im Begriff Symposion bezieht Besucher unbedingt mit ein. Die Künstler sind bereit, sich über die Schulter sehen zu lassen und Fragen zu beantworten. Ihr Arbeitsprozess wird zum Anschauungs- und Vermittlungsworkshop für Interessierte.