Es ist wieder Symposiumszeit. Draußen vor den Toren der Stadt im Krickenbacher Schweinstal. Wieder kommen und gehen Bildhauer in internationaler Zusammensetzung, die ihre Kunstwerke entlang der lokalen Strecke des rheinland-pfälzischen Skulpturenweges zurücklassen. In den vergangenen Jahren jedoch war ein Gesicht wiederholt dabei: 2011 als eine der beteiligten Künstlerinnen und seit 2015 in der Funktion der künstlerischen Projektleiterin. Es ist die Berlinerin Birgit Knappe. Mit ihr schaut die RHEINPFALZ über den regionalen Tellerrand der freiberuflichen Bildhauerszene hinaus.

Frau Knappe, wie läuft’s beim 12. Symposium?

So gut wie noch nie. Einfach fantastisch. Neben den idealen Rahmenbedingungen wie herrliches Wetter, magischer Ort