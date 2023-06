Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen – so oder so ähnlich dichtete einst Matthias Claudius. Auf dem Weg nach Douvrin, zur Einweihung des ersten Batteriezellwerks des Unternehmens ACC, hat RHEINPFALZ-Redakteur Benjamin Ginkel Kaiserslauterns Partnerstadt Saint Quentin besucht. Manchmal sagen Bilder mehr als 1000 Worte ...

Gut 400 Kilometer trennen Kaiserslautern von seiner nordfranzösischen Partnerstadt Saint Quentin. An der A 26 gelegen, bietet sie sich für einen kurzen Halt auf dem Weg zum ersten Batteriezellwerk der Automotive Cells Company (ACC) an. Die in der vergangenen Woche eingeweihte Fabrik liegt noch einmal 100 Kilometer weiter nördlich zwischen den beiden Dörfern Douvrin und Billy-Berclau. Perfekt also für eine kurze Stippvisite samt Stärkung für die letzte Etappe der Fahrt. Da locken allerhand sehenswerte historische Gebäude, Straßenkunst und das üppige Grün entlang der Somme. Um die Stadt wirklich kennenzulernen, reichen ein paar Stunden natürlich nicht – aber der erste Eindruck macht Lust auf mehr.