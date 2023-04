Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die großformatigen Ölbilder des in Rehweiler wohnenden Malers Jochen Dewerth mögen in eine der 24 möglichen Dimensionen verweisen oder gar Wurmlöcher zu weiteren Universen eröffnen. Was genau die informellen Gemälde zeigen, bleibt der Fantasie des Publikums überlassen. Derzeit sind sie im Lauterer Salon Schmitt zu sehen.

Dewerth malt ungeplant, ohne Konzept, ohne Vorstellung von dem, was das Werk nach seiner Fertigstellung zeigen oder bedeuten soll. Umso eindrücklicher erscheinen die großen,