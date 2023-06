Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Ausstellung mit Bildern des Kuseler Künstlers Horst Schwab (1935 bis 2017) und seiner Frau Irmela Schwab ist aktuell im Hotel-Restaurant Felschbachhof in Ulmet zu sehen. Am Freitagnachmittag hatten Besucher die Gelegenheit auch Kostproben der Lyrik Horst Schwabs zu genießen.

Es sei erst die zweite gemeinsame Ausstellung, verriet Irmela Schwab am Rande. Zuvor hatte es 2003 eine gemeinsame Schau des Ehepaars in der Paulskirche in Kirchheimbolanden gegeben.

Im Frühstückssaal