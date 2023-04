Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Okay, ich hab’s kapiert. Höhenweg heißt nicht, dass der Weg schön gemütlich einen Bergkamm entlanggeht und Blicke auf atemberaubende Landschaften bietet, ohne dass man sich groß anstrengen müsste. Höhenweg heißt, dass es erst mal hochgeht – aber dafür tut sich da oben was auf, was fast zu kitschig ist, um wahr zu sein. Der Katzenbacher Höhenweg bei Rockenhausen ist die perfekte Filmkulisse, gerade zur Erntezeit.

13,8 Kilometer, 390 Meter hoch, 390 runter. Klingt nach einer entspannten Tour, einer Durchschnittswanderung für einen gemütlichen Samstag. Keine Felsen,