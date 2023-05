Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Berufsbildenden Schule II ein beträchtlicher Schaden angerichtet. Noch ist vieles unklar. Aber Auslöser war ein aufgedrehter Wasserhahn in Kombination mit einem absichtlich verstopften Abfluss. Einige Klassensäle können wegen des Wasserschadens nicht genutzt werden. Am Montag findet eine Krisensitzung statt.

Der Schaden, den Unbekannte in einem Gebäudeteil der Berufsbildenden Schule II Wirtschaft und Soziales angerichtet haben, ist auch zwei Tage nach der Tat nicht zu übersehen. Noch ist der