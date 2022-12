Der Kulturmarkt 2022 in der Fruchthalle ist Geschichte. Die Meinungen zu der traditionellen Veranstaltung reichen von „super“ bis „Luft nach oben“.

Der Stern über dem Tannengebinde am Eingang zur Fruchthalle leuchtet nicht mehr und im Innern ist das Erdgeschoss blitzeblank geräumt. Nach einem letzten Sonntag mit dem Kulturmarkt vor Weihnachten ist das beliebte vorweihnachtliche Angebot abgeschlossen.

Mit Kunsthandwerkern, Hobbykünstlern und auch den Gastronomen der Berufsbildenden Schulen haben auch die letzten der über die Zeit rund 70 Anbieter ihre Stände abgeräumt. Nach 24 Tagen ist Claudia Mühlberger, die als Mitarbeiterin des Kulturreferats der Stadt den Markt organisiert und begleitet hat sehr zufrieden mit dessen Verlauf.

„Es war endlich wieder ein ganz normaler Kulturmarkt mit Café, Musik und durchweg besetzten Ständen“, bilanzierte die Organisatorin. Nach ihrem Eindruck waren auch die Besucherzahlen gut. Die Aussteller selbst seien unterschiedlicher Meinung gewesen, räumte sie ein. Manche hätten den Markt „super“ gefunden, andere einiges an „Luft nach oben“ verspürt.

Am ersten Samstag sei der Kulturmarkt „richtig voll“ gewesen, am darauffolgenden Samstag dann das genau Gegenteil nämlich „gar nichts los“ präzisierte Mühlberger. Der dritte Samstag sei dann wieder sehr gut besucht gewesen. Die frühere Öffnungszeit an Samstagen, die sich einzelne Besucher im Anschluss an ihren Markteinkauf gewünscht hatten, werde man im nächsten Jahr ein weiteres Mal ausprobieren.

„Die Meinungen über den diesjährigen Kulturmarkt gingen auseinander, aber er wurde angenommen“, bilanzierte die Organisatorin. Das musikalische Rahmenprogramm, mit dem Chöre aus Stadt und Landkreis an den Nachmittagen die Besucher unterhalten hatten, sei abwechslungsreich gewesen.

Dass, nachdem die Leuchtkugeln vor dem Eingang schon nach kurzer Zeit zerstört worden waren und der dicke Vorhang am Eingang auch noch den Blick auf das Marktinnere verhinderte, war beklagt worden. Da müsse sich die Stadt etwas einfallen lassen, sagte Mühlberger mit kleinem Hinweis auf das Budget.

Von einer sehr positiven und für ihn auch erfolgreichen Kulturmarktzeit berichtete Jonathan Gayer.

Mit seinen Imkereiprodukten war der Aussteller in diesem Jahr zum zweiten Mal in der Fruchthalle dabei. Den Markt hatte er wesentlich besser besucht erlebt als im vorangegangenen Coronajahr. „Es waren anstrengend lange Tage, aber es hat Spaß gemacht“, so seine Bilanz. Am schönsten war“s für ihn immer, wenn viele Kunden vorbeikamen. „Da vergeht der Tag schnell.“