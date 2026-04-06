Bei einem Verkehrsunfall ist am Montagmittag bei Johanniskreuz ein 26-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Aprilia-Fahrer auf der B48 unterwegs, als ein Tier auf die Fahrbahn lief. Als der junge Mann auswich, verlor er die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Dabei erlitt der Biker leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand laut Polizei ein Schaden von rund 8000 Euro.