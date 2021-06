Schwere Verletzungen hat sich ein Biker am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in der Ortsmitte von Enkenbach-Alsenborn zugezogen. Der 52-jährige Mann war an der Ecke Hauptstraße/Marktstraße mit einem Auto zusammengestoßen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte die Autofahrerin die vor zehn Tagen geänderte Verkehrsführung in der Ortsmitte missachtet und war entgegen der jetzigen Einbahnstraßenregelung durch die Kirchenstraße gefahren. An der Einmündung zur Hauptstraße stoppte sie, fuhr dann aber in den Kreuzungsbereich ein, als der Motorradfahrer , aus ihrer Sicht von links kommend, von der Hauptstraße in die Marktstraße einbiegen wollte. Durch die Kollision stürzte der Biker und zog sich einen offenen Knochenbruch zu. Der 52-Jährige wurde zunächst vor Ort medizinisch versorgt und dann per Hubschrauber in die nächste Unfallklinik geflogen. Sowohl der Pkw als auch das Motorrad wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Weil eine Gafferin die Versorgung des schwerverletzten Motorradfahrers mit ihrem Handy filmte, wurde das Smartphone der 35-Jährigen sichergestellt. Die Videosequenzen werden gesichert. Die Frau muss wegen des Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen, die geeignet gewesen wären, die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau zu stellen, mit einer Strafanzeige rechnen.