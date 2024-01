Die Big Band des SWR startet in die neue Spielzeit. Zum Auftakt der Reihe „Heimspiel on tour“ bleibt das Ensemble am Freitag, 19. Januar (20 Uhr, SWR-Studio Kaiserslautern), seinem Konzept treu: Teil zwei des Abends verspricht eine Überraschung. In Teil eins stellt die Big Band zusammen mit Posaunist und Arrangeur Joe Gallardo erstmals ihr neues Album „Pan Con Queso“ (zu deutsch: Käsebrot) vor. Karten für 35 Euro gibt’s bei Thalia (Telefon 0631 36319814), SWR (0631 36228395-65) und per Internet auf www.reservix.de.rhp.