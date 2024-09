Von Freitag bis Montag war bei der Kerwe in Erzhütten volles Programm. Dieses reichte von älteren Damen auf dem Baby-Flug über Cocktailstunden bis zum großen Umzug.

„Hervorragende Stimmung“ war schon am Freitag auf dem Kerweplatz in Erzhütten, als nach dem traditionellen Fassbieranstich und dem Fußballspiel DJ Ryu Flame auflegte. Am Samstag folgten noch mehr Kerwespiele und der große Kerwebetrieb. „Der Baby-Flug, bei dem man in Flugzeugen sitzt und an einer Stange das ganze Flugzeug hochzieht, ist unser einziges Fahrgeschäft. Dafür ist es auch sehr gut besucht – vom Vater mit Baby bis hin zu älteren Damen fahren alle mal damit“, berichtete Ortsvorsteher Thorsten Peermann.

Besonders gut sei auch der Stand des SPD-Ortsvereins angekommen, an dem Cocktails und Weinschorle verkauft wurden. „Zum Glück haben wir die Bäume, die uns Schatten spenden, sonst wäre es fast zu warm gewesen“, berichtet Peermann. Höhepunkt war am Sonntag der Kerweumzug, der „die Vereine zusammenschweißt“, verriet der Ortsvorsteher. Traditionell präsentierte die Straußjugend ihren Kerwestrauß. Zuvor war bereits ein Bierwagen unterwegs und es gab einen ökumenischen Gottesdienst. „Wie jedes Jahr ist die Kerwe und besonders der Umzug viel Arbeit für die Vereine“, sagt Peermann.

Bei der Kerwerede, die in diesem Jahr von Frank Zeller gehalten wurde, blieb dem Ortsvorsteher besonders die Geschichte eines Staußjugend-Mitglieds in Erinnerung, das aufgrund gewisser Umstände aus einem Bus aussteigen musste und auf der anderen Straßenseite wieder in denselben Bus gestiegen ist. Nach Kaffee und Kuchen folgte am Sonntag noch Stimmungsmusik mit der Partysoundmachine. Am Montag schloss die Kerwe mit dem Frühshoppen und Gulaschsuppe vom Heimatverein zum Mittagessen.