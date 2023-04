Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der launische Corona-Sommer geht zu Ende. Vielleicht gibt es einen sonnigen Herbst, vielleicht sogar noch Biergartenwetter. Ab dem frühen 19. Jahrhundert zog es auch im Spätsommer und an warmen Herbsttagen Bierliebhaber und Freunde deftiger Kost in die Biergärten. „Die Lauterer waren auch früher schon ein geselliges Völkchen“ schreibt Georg Lehmann 1853 in seiner Urkundlichen Geschichte der Bezirkshauptstadt Kaiserslautern.

Kaiserslautern war seit 1816 Bezirksstadt der bayerischen Rheinprovinz. Nach der Franzosenzeit (von 1796 bis 1814) war Bayerisches willkommen. „Lüngerl“, „Kälbernes“,