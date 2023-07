Ein Passant hat am Donnerstagmittag im Kaiserslauterer Stadtpark einen Mann mit einer Bierflasche verletzt. Wie die Polizei mitteilte, zog der Passant dem 57-jährigen mutmaßlichen Opfer besagte Flasche über den Kopf, so der aktuelle Stand der Ermittlungen. Der Mann trug Verletzungen davon, der Täter flüchtete. Eine Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Dem Geschädigten war der Täter jedoch bekannt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0631 369-2250 entgegen.