Der Bezirksverband Pfalz hat den Pfalzpreis für Bildende Kunst in der Sparte Plastik ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis Freitag, 14. Mai.

Der Preis wird als Hauptpreis und Nachwuchspreis (bis 35 Jahre) sowie in Form einer Anerkennung für Schüler vergeben. Dotiert ist er mit 10.000, 2500 beziehungsweise 500 Euro. Jeder Preisträger erhält auch eine Trophäe und eine Urkunde. Möglich ist es, sich selbst zu bewerben oder vorgeschlagen zu werden. Ein sachlicher oder persönlicher Bezug zur Pfalz sollte bestehen.

Der Pfalzpreis für Bildende Kunst rückt in diesem Jahr die Sparte Plastik in den Mittelpunkt. Seit 1953 wird damit das künstlerische Schaffen in der Region gewürdigt. Normalerweise wird der Preis in zweijährigem Turnus verliehen, aufgrund der Pandemie wurde er jedoch im vergangenen Jahr verschoben.

Die Richtlinien zum Pfalzpreis für Bildende Kunst sowie die Ausschreibung und das Anmeldeformular finden sich im Internet unter www.pfalzpreise.de. Weitere Informationen gibt es beim Museum Pfalzgalerie unter der Telefonnummer 0631/3647203. Es wird empfohlen, sich per E-Mail an a.reich@mpk.bv-pfalz.de zu bewerben.