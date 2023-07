Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Der Bezirksverband Pfalz legt seine Einrichtungen in Kaiserslautern zusammen. Demnächst ziehen die bislang in der Bismarckstraße untergebrachte Pfalzbibliothek sowie Depot und Buchbestand der Pfalzgalerie in die Fischerstraße. Dort wird das ehemalige Gebäude der Landeszentralbank (LZB) angemietet.

Das vom Kommunalverband übernommene Objekt gehört einer Immobiliengesellschaft im Lauterer PRE-Park. Zu den Kosten wollte Bezirkstags-Vorsitzender Theo Wieder (CDU) auf Nachfrage keine