Erwartungsgemäß stand die Saisoneröffnung am Pfalztheater Kaiserslautern gänzlich im Zeichen der Coronakrise. Üblicherweise besteht die interne Veranstaltung aus blumigen Begrüßungsreden. Diesmal rückte die Unterweisung zu Sicherheitsvorkehrungen in den Mittelpunkt. Bezirkstagsvorsitzender Theo Wieder trug grundsätzliche Gedanken übers Theater in Zeiten der Pandemie vor - und überraschte mit Selbstkritik.

Premierenfeiern im Pfalztheater fallen zuweilen ein wenig offiziös und wortlastig aus. Intendant Urs Häberli versucht, die Leistung der Mitwirkenden zu würdigen,