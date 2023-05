Eine 57-jährige Frau rief am Dienstagnachmittag die Polizei zu Hilfe. Zwischen ihr und ihrem Partner war es in ihrer Wohnung in der Lauterer Innenstadt zu einem Disput gekommen, der darin gipfelte, dass der 61-Jährige der Frau mehrfach ins Gesicht schlug. Außerdem schlug der Mann laut Polizei seiner Partnerin mit einer Glasflasche so fest in den Nacken, dass das Gefäß zerbrach. Durch die Schläge trug die 57-Jährige leichte Verletzungen im Gesicht und an den Händen davon. Zu Schnittverletzungen im Nacken, durch die zerbrochene Flasche, „ist es glücklicherweise nicht gekommen“, heißt es im Polizeibericht. Die Geschädigte lehnte es ab, vom Rettungsdienst vor Ort behandelt zu werden. Die Beamten konnten nach eigenen Angaben die Situation beruhigen. Sowohl der Mann als auch die Frau waren laut Polizei erheblich alkoholisiert. Die Polizei nahm den Mann mit zur Dienststelle, um eine Blutprobe zu entnehmen. Zudem sprachen die Beamten einen Platzverweis aus. Den 61-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen einer gefährlichen Körperverletzung.