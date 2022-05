Für einen richtig großen Wurf fehlt das Geld im städtischen Haushalt, ohne Fördergeld von Bund oder Land scheint wenig machbar im Brennpunktviertel rund um den Asternweg. Quer durch alle Parteien herrscht Einigkeit nach Veränderung. Denkverbote gibt es nicht, dafür frische Ideen.

Der Begriff Asternweg lässt – seit der ausführlichen Dokumentation des TV-Senders Vox vor sechs Jahren – bundesweit die Glocken läuten: menschenunwürdige Lebensbedingungen in Wohnblocks ohne eigene Badezimmer, dazu wenig Perspektiven für die Menschen, die dort leben, das Gefühl, alleine gelassen zu werden. Die Stadt hat über die Jahre einiges an Geld in die Sanierung der Wohnblocks gesteckt, auch der Asternwegverein hat sich einiger Aufgänge angenommen, Fortschritte erzielt.

Wie geht es im Astern- und Geranienweg weiter? Die Frage beschäftigt seit Jahren nicht zuletzt die Menschen, die dort leben, Hilfsorganisationen und Helferkreise und –vereine, sondern auch mehrere städtische Referate, Ausschüsse und den Stadtrat.

Sozialer Wohnungsbau in der Stadt

Das Sozialreferat der Stadt hat den Ist-Zustand des Gebiets untersucht, Daten und Fakten zusammengetragen und in eine Präsentation gegossen, die Anfang April dem Sozialausschuss erläutert wurde. Hintergrund war eigentlich die Frage, wie es denn um den sozialen Wohnungsbau in der Stadt bestellt ist. Die Antwort, positiv formuliert: stark verbesserungswürdig. Darin waren sich auch die Mitglieder des Sozialausschusses einig, an die der Vortrag von Gerhard Heinelt, Sozialplaner im Referat Soziales, adressiert war. „Es heißt immer, niemand findet eine Wohnung. Ich wollte wissen, ob das auch so ist“, sagt Anja Pfeiffer (CDU), Sozialdezernentin der Stadt, mit Blick auf die Analyse.

In der Tat nahm Heinelt nicht nur das Gebiet Asternweg/Geranienweg unter die Lupe, sondern machte in dem Gebiet ein generelles Problem in der Stadt deutlich: Es fehlt an bezahlbarem Wohnraum, an allen Ecken und Enden. Heinelt sprach von einem „Glücksfall“, eine bezahlbare Wohnung mit mehr als 100 Quadratmetern – für eine größere Familie – zu bekommen. In die Analyse flossen auch Zahlen von der Warteliste der Bau AG. Erkenntnisse daraus: Rund 40 Prozent der Wohnungssuchenden wollen eine Ein- bis Zwei-Zimmerwohnung, fast 120 Haushalte suchen eine Vier-Zimmerwohnung für Haushalte zwischen vier und neun Köpfen.

Heinelt stellte in den Raum, „das Gebiet neu zu denken“. Heißt: Das Gebiet komplett zu überplanen, die Wohnblocks nicht als Gott gegeben zu betrachten und vielleicht doch einige abzureißen und durch – energetisch weitaus sinnvollere – Neubauten zu ersetzen. Wie diese aussehen könnten, zeigte Heinelt auch mit einem Blick nach Darmstadt und Ludwigshafen. Die Anzahl an Wohnungen für Menschen, die Betreuung brauchen, sei knapp in der Stadt, sagte Heinelt. Das gleiche gelte für barrierefreie Wohnungen. „Wir müssen als Stadt da Alternativem bieten“, sagte Heinelt. Die Unterbringung in Schlichtwohnungen, die nur vorübergehend bezogen werden sollten, sei „nicht richtig“: „In dem Gebiet bildet sich der Mangel an Wohnraum in der Stadt ab“, sagte Heinelt.

Zwischenlösungen nicht sinnvoll

Die für Sozialfragen zuständige Dezernentin hat kein Problem damit, das „Gebiet neu zu denken“, wie sie im Gespräch mit der RHEINPFALZ sagt. „Es nutzt nichts, unnötig viel Geld für Zwischenlösungen auszugeben.“ Allerdings müsse die Diskussion dazu im Stadtrat geführt werden. Bei allen Diskussionen, die nun auch noch zu führen sind: Es soll nicht über die Köpfe der Bewohner im Asternweg hinweg entschieden werden.

Susanne Piethan vom Arbeits- und Sozialpädagogischen Dienst (ASZ) kennt das Gebiet und dessen Nöte seit Jahren, die Sozialarbeiterin leitet das Clearinghaus der Stadt in der Pariser Straße. Im Sozialausschuss skizzierte sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Philipp Schmitt. „Es gibt dort Bedarf für beides, für Sozialwohnungen und für Schlichtwohnungen“, sagt Piethan. Denn: Eigentlich sind die Schlichtwohnungen nur als Übergangslösungen gedacht, Darüber hinaus unterstreicht Piethan im Gespräch mit der RHEINPFALZ die Bedeutung von Betreuungsangeboten für die Menschen im Viertel. „Dass die Wohnungen ein Badezimmer brauchen, versteht sich von selbst. Unerlässlich ist aber auch eine soziale Betreuung.“ Auch mit den besten energetischen Standards von Neubauten werde man dort keine Fortschritte erzielen, wenn sich nicht um die Menschen und deren Nöte – Piethan nennt Suchtprobleme, Arbeitslosigkeit und psychische Erkrankungen – gekümmert werde.