Der Fahrer eines Reisebusses hat auf der A6 bei Kaiserslautern während der Fahrt das Bewusstsein verloren. Er krachte am Montagmorgen zwischen Kaiserslautern Zentrum und Kaiserslautern West mit dem Bus in die Mittelschutzplanke.

Die Passagiere versuchten laut Polizei, den Reisebus auf den Standstreifen zu lenken. Der 60-jährige Fahrer kam jedoch wieder zu Bewusstsein und brachte das Fahrzeug zum Stehen. Der Bus war in Richtung Saarbrücken unterwegs gewesen.

Nach ersten Erkenntnissen blieb es bei einem Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Verletzt wurde niemand. Der 60-Jährige wurde nach dem Unfall vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Bewusstseinsverlust ist bislang unklar.